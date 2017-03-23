Останки человека без головы, рук и ног найдены в парке Царицыно

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В Нижнем Царицынском пруду полиция обнаружила останки мужчины без головы, частей обеих рук и ног. Мужчина умер около года назад.

Полиция Москвы проводит проверку по факту обнаружения останков тела в Нижнем Царицынском пруду на юге столицы, сообщает агентство "Москва".

Прибывшие на место правоохранители обнаружили скелетированный труп без головы, частей обеих рук и ног, на тело были надеты свитер, майка и джинсы.

По данным полиции, мужчина умер около года назад. Сейчас его тело направлено в морг для выяснения причин смерти.

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