Останки человека без головы, рук и ног найдены в парке Царицыно
Теги: полиция Происшествие москва смерть
В Нижнем Царицынском пруду полиция обнаружила останки мужчины без головы, частей обеих рук и ног. Мужчина умер около года назад.
Полиция Москвы проводит проверку по факту обнаружения останков тела в Нижнем Царицынском пруду на юге столицы, сообщает агентство "Москва".
Прибывшие на место правоохранители обнаружили скелетированный труп без головы, частей обеих рук и ног, на тело были надеты свитер, майка и джинсы.
По данным полиции, мужчина умер около года назад. Сейчас его тело направлено в морг для выяснения причин смерти.
Читайте также:
Скелет человека обнаружен в овраге на юге Москвы
Тела двух женщин пролежали несколько недель в квартире в Чертаново
Скелет человека пролежал больше года на территории школы в Москве