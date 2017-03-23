МЧС направило в Донбасс очередную гуманитарную колонну
Теги: Общество мчс помощь россия донбасс
МЧС России направило в Донбасс очередную, 63-ю колонну с гуманитарной помощью.
В четверг утром 40 машин вышли из Донского спасательного центра в Ростовской области и направились к российско-украинской границе, сообщил "ТВ Центр". Они везут в ДНР и ЛНР около пятисот тонн грузов. В основном это детские продуктовые наборы.
Гуманитарную помощь жителям восточных областей Украины Россия оказывает с августа 2014 года. За это время в Донбасс доставлены 67 тысяч тонн грузов.
Новости по теме Украинский кризис
-
23 марта 2017
Бондаренко: блокада Донбасса позволяет Порошенко удержаться у власти
-
23 марта 2017
СКР обвинил замкомандира "Правого сектора" в похищении российских журналистов
-
22 марта 2017
НБУ вводит санкции против "дочек" пяти российских банков с 23 марта
-
22 марта 2017
Самойлову не расстроило решение СБУ о запрете на въезд на Украину