МЧС направило в Донбасс очередную гуманитарную колонну

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МЧС России направило в Донбасс очередную, 63-ю колонну с гуманитарной помощью.

В четверг утром 40 машин вышли из Донского спасательного центра в Ростовской области и направились к российско-украинской границе, сообщил "ТВ Центр". Они везут в ДНР и ЛНР около пятисот тонн грузов. В основном это детские продуктовые наборы.

Гуманитарную помощь жителям восточных областей Украины Россия оказывает с августа 2014 года. За это время в Донбасс доставлены 67 тысяч тонн грузов.