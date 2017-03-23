По факту пожара с двумя погибшими в Москве возбудили уголовное дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крупного пожара в многоэтажке на северо-востоке Москвы, во время которого два человека погибли, еще 19 получили травмы.

Рассматривается несколько версий, в том числе, бытовая и техническая, отмечает "ТВ Центр". Первоначальная – о взрыве газа – не подтвердилась.

Ранее в МЧС сообщили, что возгоранию предшествовал хлопок, после чего разрушились лестничные марши со второго по девятый этажи и начался крупный пожар. Его площадь составила около 300 квадратных метров.

Огонь и разрушения в подъезде отрезали пути спасения 47 жителям. Их эвакуировали из горящего дома с помощью автолестниц. Сейчас пожар ликвидирован. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы, в том числе сотрудники "Мосгаза". Пока жилой дом отключен от газоснабжения.