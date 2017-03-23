Причиной взрывов боеприпасов на складе под Харьковом названа диверсия

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Причиной пожара на крупнейшем украинском военном складе в городе Балаклея Харьковской области является диверсия. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, данных о жертвах нет. В настоящий момент местные власти начали эвакуацию жителей города.

Причиной взрывов склада с боеприпасами в городе Балаклея Харьковской области может быть диверсия. Об этом на своей странице в Facebook написал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Он отметил, что на складе хранятся 138 тысяч тонн боеприпасов.

"От места детонации путем установления блокировки организована условная семикилометровая граница зоны опасности разлета боеприпасов", - подчеркнул Матиос. Данные о жертвах отсутствуют.

Про Балаклею без паніки (оновлюється) За попередніми даними (тепер вже результатами слідчих дій) слідчо-прокурорської г... Опубликовано Анатолій Матіосом 22 марта 2017 г.

Причиной ЧП на складе стал возникший там пожар. Он возник в ночь на 23 марта. Около 3 часов ночи снаряды начали взрываться, и местные власти приступили к эвакуации населения. Ранее в интернете появилось видео с места ЧП. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что к ликвидации последствий привлечено 250 человек личного состава и 50 единиц техники, приведены в готовность резервные силы и средства, в том числе пиротехнические расчеты.

Как пишут украинские СМИ, из Балаклеи идет большой поток машин, а люди, которые не смогли спешно покинуть город, прячутся в бомбоубежищах. На городском информационном сайте сообщается, что мобильная связь перегружена, а на автозаправках образовались большие очереди.

На место происшествия для оказания помощи и выявления причин произошедшего, вылетела комиссия во главе с заместителем Минобороны генерал-лейтенантом Игорем Павловским, офицерами Минобороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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