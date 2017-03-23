Генсек НАТО подчеркнул важность диалога с Россией в период напряженности

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Генсек НАТО Столтенберг считает, что Россия и альянс должны вести диалог, несмотря на период тяжелых отношений.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности диалога между Россией и альянсом в период напряженности, передает Reuters.

"Во время роста напряжённости ещё более важно, чтобы мы говорили друг с другом, имели открытые линии для военных и политических контактов", - заявил он на прошедшей в Вашингтоне встрече представителей международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (деятельность организации запрещена в России).

Столтенберг отметил, что недавно прошел первый после двухлетнего перерыва телефонный разговор между председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павелом и начальником Генштаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым.

Ранее Генсек НАТО сообщил, что политический диалог Североатлантического альянса с Россией не прекращался, несмотря на то, что практическое сотрудничество прекращено в 2014 году.

Отношения России и НАТО испортились в 2014 году после вхождения Крыма в состав России и обострения ситуации на востоке Украины.

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