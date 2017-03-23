СКР обвинил замкомандира "Правого сектора" в похищении российских журналистов

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Следственный комитет установил причастность заместителя командира запрещенного в России "Правого сектора" Валентина Манько к похищению российских журналистов в 2014 году. Его обвинили в похищении людей и препятствовании журналистской деятельности.

Установлена причастность заместителя командира добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Валентина Манько к похищению российских журналистов. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 126, 144 УК России (похищение человека, воспрепятствование журналистской деятельности)", - сказала она.

По словам Петренко, в июне 2014 года журналистов телеканала "Звезда" остановили на блокпосту, когда они ехали на такси из Донецка в Днепропетровск. По версии следствия, по приказу Манько члены "Правого сектора", угрожая оружием, похитили сотрудников СМИ. Журналистов доставили в Днепропетровск, где их незаконно удерживали в течение суток. По данным СКР, Манько применял к россиянам физическое насилие, требуя от них отказа от распространяемой информации о событиях в Донбассе.

"Впоследствии под давлением и по ультимативному требованию властей Днепропетровской области Украины российские журналисты были переданы их представителям и освобождены", - отметила Петренко.

По ее словам, следствие также ведет работу по установлению лиц, ответственных за незаконное задержание журналистов Life News в мае 2014 года. Тогда Минобороны Украины распространило кадры задержания сотрудников СМИ вместе с ПЗРК "ГРОМ", который, как утверждали украинские военные, россияне перевозили для ополченцев. По словам Петренко, следствию удалось установить происхождение этого зенитно-ракетного комплекса.

"По выводам экспертов, пусковая труба и ракета указанного комплекса изготовлены промышленным способом, вероятно, в 2007 году одним из польских предприятий (его название в интересах следствия не разглашается). На территорию России такие ракетные комплексы иностранными государствами не поставлялись", - подчеркнула представитель СКР.

По ее словам, в СМИ сообщали, что в 2007-2008 годах при посредничестве Украины Польша продала партию таких ПЗРК Грузии. Оружие применялось в конфликте с Южной Осетией, а в последствии было продано Украине.

"Не исключено, что один из них мог быть использован в ходе видеосъемки, компрометирующей российских журналистов", - заявила Петренко.

Таким образом, Следственный комитет считает задержание в 2014 году журналистов Life News необоснованным. СКР продолжает установление лиц, причастных к совершению этого преступления.