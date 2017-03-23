Президент Филиппин разрешил кораблям ВМФ России заходить в порты страны

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Российские и китайские корабли военно-морского флота теперь могут спокойно швартоваться у берегов Филиппин, предварительно уведомив власти Манилы.

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил российским ВМФ заходить в территориальные воды страны, передает Bloomberg.

По его словам, российские корабли могут беспрепятственно швартоваться в портах страны. Такие же условия действуют и для китайских ВМС.

Ранее президент Филиппин выступил с предложением, что российские корабли должны чаще посещать порты страны. Об этом он сказал во время посещения большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" в порту Манилы.

"Можете швартоваться здесь в любое время для всего: для игры, для пополнения запасов или, может быть, в качестве нашего союзника, чтобы защитить нас", - заявил Дутерте.

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