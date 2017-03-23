Сирийские войска освободили город Манбиж под Алеппо

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Сирийские войска освободили от экстремистов город Манбиж. Теперь местные жители с нетерпением ждут, когда им будет разрешено вернуться домой. Российский Центр по примирению враждующих сторон доставил для беженцев первую партию гуманитарной помощи. Многие из них сейчас вспоминают, как их уничтожали боевики, а самолеты международной коалиции во главе с США бомбили их дома.

Сирийские войска освободили город Манбиж в 30 километрах от Алеппо. До недавнего времени крупный населённый пункт удерживали боевики, отмечает "ТВ Центр".

"Нам удалось убежать из города. Однако, несколько лет мы жили в страхе и угнетении. Боевики убивали без разбора. За любую мелочь. Они могли назвать тебя неверным и отрезать голову. Я помню, как казнили моего соседа, обвинив его в занятиях черной магией", - рассказал один из беженцев Анас аль-Джасем.

"Женщинам было запрещено все. Нам было сказано ходить в этих черных платках и не показывать лиц. Мы боялись даже выходить из дома. Многих женщин насиловали в тюрьмах", - поделилась жительница Манбижа Марьям Хасан.

Из стотысячного города удалось убежать всего нескольким сотням жителей. В пустыне разбили палаточный лагерь. Кто-то смог взять с собой вещи, одеяла, посуду, кто-то – нет. Хотя, все это уже давно стало общим. Сирийская армия отбила Манбиж у захватчиков. Все эти люди считают дни, когда смогут вернуться в свои дома. Правда, некоторые знают, что возвращаться не к чему.

"Когда шли боевые действия в этом районе, самолеты международной коалиции во главе с США разбомбили мой дом и дома моих родственников. Сейчас я и мои дети остались без крыши над головой.. Что нам делать? Кто нам это компенсирует? Кто?" – сказал житель Манбижа Мухаммад Мустафа.

Как только это стало возможным, в Манбиж и его окрестности направился российский гумконвой. За продуктовыми наборами выстроилась огромная очередь. В них крупа, консервы, сахар, чай. Должно хватить на продолжительное время. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии направляет гуманитарную помощь в различные провинции: Алеппо, Хомс, Хама, Латакия и Дамаск. В районе Восточная Гута близ столицы развернут полевой лагерь. Здесь укрылись от войны сотни человек. Сейчас населенные пункты Восточной Гуты активно присоединяются к режиму прекращения огня, однако совсем недавно здесь шумел крупный калибр.

"Мы ведём переговоры с представителями незаконных вооружённых формирований, для того, чтобы они оставили в покое район Восточная Гута. Мы знаем, что многие отряды готовы пополнить силы самообороны и совместными усилиями бороться с террористами для защиты своих жён и детей", - пояснил офицер Центра по примирению враждующих сторон Александр Блинков.

Специалисты центра по примирению составляют списки необходимых вещей. В лагере очень много детей. В одной из палаток даже планируют открыть детский сад. Не хватает только игрушек и письменных принадлежностей.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр", Сирия