Террористы убили не менее 25 человек в районе сирийского города Хама
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Боевики запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" устроили побоище в деревне, расположенной в окрестностях сирийского города Хама.
Как сообщил "ТВ Центр", убиты по меньшей мере 25 мирных жителей, среди них женщины и дети. По данным военного командования арабской республики, сейчас в этом районе идут ожесточенные бои между сирийской армией и террористами.
Ранее под Хаму были переброшены дополнительные подразделения правительственных войск. Им удалось отбить нападение исламистов на линии фронта между городами Суран и Хаттаб. Противник несет большие потери.