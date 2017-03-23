Во Франции отдали последние почести русскому солдату

Теги: В мире франция солдаты россия

Во Франции воздали военные почести неизвестному герою Русского экспедиционного корпуса. Останки воина, были обнаружены в январе этого года близ Курси на месте одного из сражений Первой мировой войны. Определить принадлежность павшего солдата удалось по фрагментам формы и снаряжения.

Скорбная и торжественная церемония. Франция воздала последние почести русскому герою, рассказал "ТВ Центр". Неизвестный солдат экспедиционного корпуса, погибший в апреле 1917 года, спустя век, наконец, обрел покой.

"Мы должны восстанавливать связи с собственной историей. Наш экспедиционный корпус показал себя героически. Видите, это как раз салют в его честь. Выполнив те боевые задачи, которые были перед ним поставлены, ценой огромных потерь", - отметил посол России во Франции Александр Орлов.

7 354 человека – столько, по примерным подсчетам, потеряла Российская империя на полях сражений Первой мировой. Из них больше четырех тысяч погибли во время наступления Нивеля. Самую масштабную битву той войны историки потом назовут “мясорубкой”: боя беспощаднее и бессмысленнее мир тогда не видел.

Спустя сто лет поля под французским Курси все еще буквально усеяны кусками обожженного металла. Но Пьер Малиновский, кажется, изучил здесь каждый квадратный метр. Сын историка и потомственный военный три года перекапывал эту землю в надежде найти останки солдат экспедиционного корпуса, бесстрашие которых шокировало и врагов и союзников.

"Французы не сразу пошли в атаку. Они прятались в окопах какое-то время. Есть официальный документ, подтверждающий, что русские фактически атаковали в одиночку. И, можно сказать, именно русские выиграли это сражение", - отметил историк Пьер Малиновский.

Останки тех, кто отдал за победу в нем жизнь, власти Франции планировали репатриировать на Родину. Но там грянула революция. И об этой странице истории, как и о ее героях, новые власти предпочитали не вспоминать.

Сент-Илер был временным солдатским кладбищем, но в 1917 году здесь появился скромный монумент с трогательной надписью: дети Франции, когда вы сможете свободно собирать цветы на этих полях, вспомните о своих русских братьях и принесите их сюда. Жест настолько тронул французов, что Сент-Илер стал местом паломничества. Теперь это главный некрополь, где покоятся останки русских солдат, погибших в Первую мировую.

Рядом с кладбищем – небольшой храм в стиле новгородских церквей. Сегодня он не вмещает всех пришедших на церемонию. Почтить память неназванного героя собрались потомки французских ветеранов, представители Министерства обороны.

"Сегодня мы здесь, чтобы воздать дань памяти русскому солдату, который погиб на этой земле. Этой церемонией мы хотим сказать, что Франция и сегодня помнит о подвиге российских солдат, которые сражались за свободу нашей страны и Европы", - заявил государственный секретарь при Министерстве обороны Франции, ответственный по вопросам ветеранов и памяти Жан-Марк Тодешини.

И ведь эта церемония, возможно, не последняя. Летом сюда приедет группа российских студентов-археологов, чтобы вместе с Пьером продолжить раскопки. В полях под Курси, по данным историков, покоится еще несколько сотен русских солдат и офицеров. Тех, кто "погиб за Францию". И погиб героически.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра"