Подозреваемые в краже сотрудницы Сбербанка попались на покупке Ferrari

Теги: сбербанк Происшествие кража

Двух менеджеров по работе с клиентами одного из московских отделений Сбербанка задержали в автосалоне во время покупки нового Ferrari. Работниц банка подозревают в крупном мошенничестве. В частности, девушки сняли и обналичили со счетов одного из клиентов финансовой организации 40 миллионов рублей.

В Москве задержали двух менеджеров Сбербанка, подозреваемых краже 40 миллионов рублей у клиента, пишет "Коммерсант". Газета пишет, что девушки выдали себя, когда поехали покупать себе Ferrari, стоимость которого превышает семь миллионов рублей.

Задержанные - сестры Тамилла и Марьям Дадашевы. Девушкам 22 и 26 лет соответственно. По версии следствия, они сняли и обналичили крупную сумму со счетов одного из клиентов финансовой организации. Они также планировали украсть до четырех миллиардов рублей. Средства, по словам источников газеты, якобы ушли на счета трех фирм-однодневок, откуда позже попали в руки сестер.

В отношении Дадашевых, по данным издания, возбудили уголовное дело. В настоящий момент следователи выясняют, были ли у девушек сообщники.

В Сбербанке пояснили, что расследование проводится при активном содействии службы безопасности кредитного учреждения.

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