Минсельхоз хочет улучшить качество питания в школах и больницах

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Российские чиновники, согласно проекту Минсельхоза, будут меньше обращать внимание на цены при закупке продуктов питания. Школы и больницы смогут получать за бюджетные деньги качественную еду.

Минсельхоз подготовил законопроект, который позволит чиновникам меньше обращать внимание на цену товара при госзакупках продуктов питания, об этом сообщает газета "Известия".

"Значимость критерия стоимости закупок продуктов питания снизится вдвое: до 30–40% с нынешних 70%. Это позволит закупать продукты более высокого качества для школ и больниц и оградить детей и пациентов от фальсификата", - говорится в сообщении.

Минсельхоз отмечает, что законопроект позволит также отсечь недобросовестных участников торгов и исключить лишние посреднические звенья.

Планируется, что программа распространится на школы, больницы и протокольные мероприятия.

Однако, Минэкономразвития в 2016 году отправило отрицательный отзыв на законопроект Минсельхоза, а в Минфине заявили, что проект не относится к компетенции министерства.