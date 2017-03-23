Минздрав исключит ряд анализов и УЗИ из программы диспансеризации

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В 2018 из программы обязательного медосмотра будут исключены анализы мочи и крови, а также УЗИ органов брюшной полости и малого таза. Минздрав России утверждает, что эти меры не эффективны для обнаружения заболевания.

Минздрав России сократит программу обязательного медицинского осмотра в 2018 году. Из нее будут исключены анализы мочи, крови, а также УЗИ органов брюшной полости и малого таза, передает газета "Известия".

Из программы диспансеризации будет исключен клинический анализ крови, развернутый клинический анализ крови (для граждан 39 лет и старше), биохимический общетерапевтический анализ крови, общий анализ мочи, а также УЗИ органов брюшной полости и малого таза.

Принятое решение Минздрав объясняет тем, что "указанные исследования имеют низкую частоту впервые выявленной патологии, а также могут приводить к выполнению лечебных и диагностических мероприятий, не влияющих на прогноз заболеваний".

У лечащих врачей подобная инициатива ведомства вызвала недоумение. Они сообщили, что анализы и УЗИ – это первое, что делают врачи, чтобы узнать о состоянии пациента. По словам медиков, низкая эффективность анализов связана с формальным подходом к диспансеризации, а врачи не получают должной оплаты за ее проведение.