ФСБ перекрыла канал поставки в Россию по почте американского оружия

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Федеральная служба безопасности пресекла деятельность преступной группы, организовавшей поставку оружия из США по почте. Как сообщили в центре общественных связей ФСБ, из оборота были изъяты два пулемета, две штурмовые винтовки, восемь пистолетов, семь зарубежных и российских карабинов, а также боеприпасы.

Перекрыт канал поставки в Россию американского оружия по почте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

"В Москве, Йошкар-Оле, Иркутске и Улан-Удэ задержаны граждане России, осуществлявшие контрабандную переправку средств поражения", - заявили в ФСБ.

По данным ведомства, из незаконного оборота были изъяты два пулемета, две штурмовые винтовки, восемь пистолетов и револьверов, семь карабинов и ружей, а также патроны, основные части и комплектующие к оружию. Также ФСБ прекратила деятельность двух подпольных мастерских по модернизации вооружения.

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