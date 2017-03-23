Бондаренко: блокада Донбасса позволяет Порошенко удержаться у власти

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Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил, что блокада Донбасса, которую законодательно поддержал президент Украины Петр Порошенко, позволит ему удержаться на посту главы государства. По мнению эксперта, Порошенко перехватил у радикалов политическую повестку, отодвинув на второй план вопросы стабильности украинской экономики.

Петр Порошенко законодательно утвердил блокаду Донбасса, чтобы удержаться в кресле президента. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его словам, Порошенко перехватил повестку у радикалов, чтобы они не сместили его в ходе очередного переворота. При этом, украинскому лидеру пришлось отодвинуть на второй план вопросы стабильности экономики страны.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Программа "События. 25-й час"