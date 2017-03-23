Бондаренко: блокада Донбасса позволяет Порошенко удержаться у власти
Теги: События. 25-й час украина мвф порошенко донбасс
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил, что блокада Донбасса, которую законодательно поддержал президент Украины Петр Порошенко, позволит ему удержаться на посту главы государства. По мнению эксперта, Порошенко перехватил у радикалов политическую повестку, отодвинув на второй план вопросы стабильности украинской экономики.
Петр Порошенко законодательно утвердил блокаду Донбасса, чтобы удержаться в кресле президента. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его словам, Порошенко перехватил повестку у радикалов, чтобы они не сместили его в ходе очередного переворота. При этом, украинскому лидеру пришлось отодвинуть на второй план вопросы стабильности экономики страны.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
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