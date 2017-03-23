Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне

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Президент России Владимир Путин выразил британскому премьеру Терезе Мэй соболезнования в связи с терактом в Лондоне. Глава государства отметил циничность и коварность террористов. Путин подчеркнул, что победить в борьбе с террористической угрозой можно только объединив усилия мирового сообщества.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с терактом в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Силы террора действуют всё более коварно и цинично. Очевидно, что для противостояния террористической угрозе требуется реальное объединение усилий всех членов мирового сообщества", – говорится в телеграмме президента.

Глава государства передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В среду в результате теракта в Лондоне погибли пять человек, более 40 получили ранения. Преступник на арендованном автомобиле сбил несколько человек, затем достал нож и атаковал прохожих. Нападение произошло в самом центре города, рядом с Вестминстерским дворцом, где заседает парламент.

Полиция Великобритании задержала трех подозреваемых в причастности к атаке. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. На улицах британской столицы в настоящее время дежурят правоохранители. Многие районы полностью перекрыты.

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