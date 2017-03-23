Минобороны Украины: на склад под Харьковом могли сбросить беспилотник

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Взрыв на складе боеприпасов в Харьковской области мог произойти из-за подрыва или действий беспилотника. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак. По предварительным данным, жертв в результате ЧП нет. Пожар продолжается на трети площади арсенала, уточнил министр.

Минобороны Украины рассматривает несколько версий ЧП под Харьковом, передает ТАСС. По предварительным данным, жертв в результате пожара и взрывов на складе с боеприпасами нет.

"По предварительной версии, это была диверсия. Рассматриваются разные способы проведения этой диверсии - от варианта сбрасывания беспилотного летального аппарата до подрыва", - сказал глава украинского военного ведомства Степан Полторак. По его словам, значительного вреда обороноспособности Украины не нанесено. Министр также сообщил, что пожар продолжается на трети площади арсенала.

Возгорание на военном складе в Балаклеевском районе Харьковской области произошло 23 марта около 4:00 по московскому времени. Детонация боеприпасов была зафиксирована на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения. Вокруг склада боеприпасов создана семикилометровая зона безопасности.

Из зоны возможного поражения осколками эвакуированы почти 20 тысяч человек. Кроме того, временно закрыто небо в радиусе 40 километров от места происшествия.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что причиной пожара на крупнейшем украинском военном складе является диверсия.

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