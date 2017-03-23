Сирия обратилась к ООН с просьбой прекратить удары международной коалиции

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МИД Сирии обратился к ООН с призывом повлиять на силы международной коалиции, чтобы она прекратила массовые убийства мирного населения в ближневосточной стране. Поводом для такого жёсткого заявления стал очередной авиаудар в провинции Ракка в результате которого, по некоторым данным, погибли сотни человек.

По данным "ТВ Центра", бомбардировке подверглась школа в населенном пункте Эль-Мансур. В здании, где в последнее время не велись занятия, был организован пункт размещения беженцев. В момент авиаудара там находились более 50 семей.

В Пентагоне уже традиционно заявили: целью бомбардировки были позиции боевиков и сведениями о гибели мирных жителей они не располагают.

Ранее жертвами удара коалиции в провинции Идлиб стали по меньшей мере 70 человек. В момент авианалета люди совершали молитву в мечети в окрестностях деревни Аль-Джина. В связи с этим МИД России призвал серьезно задуматься о необходимости более тесной координации между всеми, кто участвует в борьбе с международным терроризмом.