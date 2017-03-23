В Донбасс доставлен очередной гумконвой МЧС России
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МЧС России доставило в Донбасс новую партию гуманитарной помощи. На этот раз основную часть груза составило детское питание, в том числе молочные смеси для малышей.
Всего, как сообщил "ТВ Центр", российская автоколонна привезла около 500 тонн продуктов и медикаментов.
Рано утром 40 машин вышли из Донского спасательного центра в Ростовской области. После прохождения границы грузовики разделились и направились в Донецк и Луганск.
Гуманитарную помощь жителям непризнанных республик российские спасатели оказывают с августа 2014 года. За это время в Донбасс отправили больше 60 тысяч тонн грузов.
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