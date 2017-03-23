В России стартовала досрочная сдача ЕГЭ

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В России стартовал досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена. В четверг учащиеся пишут ЕГЭ по географии и информатике.

Как сообщил "ТВ Центр", за парты сели выпускники прошлых лет и школьники, выезжающие во время основной волны на лечение или международные спортивные соревнования.

Заранее ЕГЭ сдают около 45 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Правила на досрочном экзамене те же – во всех классах работают видеокамеры, материалы печатают и сканируют прямо в аудитории. Весенний период сдачи ЕГЭ продлится до 14 апреля, а основной этап начнется 29 мая.