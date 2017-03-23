За 6 лет в Москве проведена реставрация 773 памятников истории

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В Москве в четверг объявят имена лучших реставраторов города. Церемонию награждения проводит Сергей Собянин.

По данным "ТВ Центра", ранее мэр осмотрел жилой дом купца Николая Баулина, в котором уже завершилась реконструкция. Это один из столичных объектов культурного наследия. Здание было возведено в XVIII веке. После – еще дважды перестраивалось. Капитальный ремонт в нём не проводился более ста лет. По словам Сергея Собянина, Москва активно приводит в порядок исторические архитектурные памятники. В этом году после ремонта уже открылись 150 построек.

"Мы достигли уровня добротного, хорошего состояния памятников до 94 процентов. Раньше об этой цифре не мечтали. Уровни ведущих городов. Как Рим, Лондон. Но мы и их обгоним. Работы не прекращаются", - заявил мэр.