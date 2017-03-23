В 15 районах Приморского края сохраняется опасность подтоплений

Теги: Общество паводок мчс россия приморье

По меньшей мере, в 15 районах Приморья сохраняется опасность паводковых подтоплений. Местные спасатели взрывают лёд, укрепляют берега, возводят новые дамбы.

МЧС России ведет в регионах масштабные профилактические работы, сообщил "ТВ Центр". Специалисты патрулируют территории, осматривают переправы, замеряют толщину льда. В небезопасных местах устанавливают запрещающие знаки.

Группировка на постах вблизи рек и водоёмов увеличена до 17 тысяч человек. Спасатели рассказывают рыбакам и любителям активного отдыха о правилах поведения на льду. По данным МЧС, благодаря этим мерам количество происшествий по сравнению с прошлым годом снизилось более чем на 40 процентов.