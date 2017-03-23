Новая разметка у поселка в Орловской области отрезала детям путь до школы

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Жители села Горки в Орловской области готовят обращение в прокуратуру. После ремонта трассы на дороге к населённому пункту появилась новая разметка. Водители ищут пути объезда через соседние районы, а дети, чтобы добраться до школы, вынуждены идти несколько километров пешком вдоль оживлённой магистрали.

На остановке в поселке Горки – ни души. Школьный автобус, который исправно забирал детей и отвозил их на уроки в соседний поселок Шахово не приезжает с декабря прошлого года, рассказал "ТВ Центр". Теперь за знаниями дети идут восемь километров пешком.

Автобус есть, исправен. Проблемы начались после того, как выезд из поселка и поворот на федеральной трассе в сторону Шахово преградила двойная сплошная. Новую разметку сделали дорожные службы четыре месяца назад. Водителю автобуса приходилось ехать по направлению движения – в сторону противоположную. Несколько километров. А там еще помучиться с разворотом – места для манёвра очень мало. Съезд на грунтовку, потом снова к трассе. И ждать неизвестно сколько. Чуть опоздаешь и получишь удар в борт. Движение на трассе М2 "Крым" – интенсивное, поэтому рейс в Горки временно отменили. Директор все понимает. Неудобно, идти далеко. Но ездить автобусом, полным детей, говорит, еще опаснее.

"Но трасса оживленная, не хотелось бы рисковать жизнью и здоровьем детей, пуская автобус каждый день и утром и вечером", - пояснил директор МБОУ поселка Шахово Алексей Лежепёков.

15 детей из Горок вынуждены добираться в школу по федеральной дороге – рядом с проезжающими на большой скорости фурами. Другого пути нет.

Странная забота о школьниках, говорят родители. Марш-бросок с тяжелым портфелем. Почти час. Потом шесть уроков. Дети устают еще до занятий. Где уж тут запомнить материал по русскому или математике. Директор, папы и мамы пишут жалобы: в районную администрацию и Росавтодор. Просят вернуть автобус и убрать двойную сплошную. Но пока безрезультатно. В автодоре ответили: новая разметка соответствует всем правилам, и сделана как раз для обеспечения безопасности. Родители вызвали полицию. Инспекторы ГИБДД сказать на месте, нужна ли такая разметка и насколько она законна, не смогли. Но обещали разобраться.

"По данному участку по результатам надзора за дорожным движением выявлены признаки несоблюдения обязательных требований безопасности дорожного движения, в связи с чем принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования", - заявил старший инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД УМВД России по Орловской области Вадим Баландин.

Ответ из ГИБДД придет через месяц. Пока же детям так и придется ходить в школу пешком. По обочине. Рискуя угодить под колеса.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"