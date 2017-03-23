Синоптики прогнозируют похолодание к началу апреля в Москве

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Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о похолодании в Москве в ближайшие дни. По его словам, по ночам ожидается минусовая температура, днем - от двух до семи градусов тепла. Начало апреля, по словам Вильфанда, будет не очень теплым.

Аномально теплая погода сменится похолоданием к началу апреля. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главу Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"В ближайшие дни в Москве произойдет понижение температуры. Ночью до минус трех - минус четырех, в области - даже до минус шести. Днем прогнозируется - от плюс двух до плюс семи. Если начало марта было необычайно теплым, то до конца месяца погода будет приходить в норму. Также можно сказать, что начало апреля тоже не будет очень теплым", - сказал он.

По данным ТАСС, Вильфанд подчеркнул, что такая температура ближе к климатической норме, чем потепление в марте, когда в некоторых регионах России были побиты температурные рекорды.

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