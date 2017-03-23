Лавров исключил вмешательство России в выборы во Франции и ФРГ

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Россия не вмешивалась в выборы в ФРГ и Франции, а любая информация об этом является вымыслом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он раскритиковал статьи и репортажи на эту тему, охарактеризовав их как "неумные" и "топорно написанные".

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что удивляется "абсолютно вымышленным" статьям и репортажам европейских СМИ о влиянии России на избирательные процессы во Франции и Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая с лекцией в Военной академии Генштаба Вооруженных сил России, Лавров сказал: "Мне поразительно читать эти публикации стран Евросоюза. Абсолютно вымышленные, а самое главное неумные, топорно написанные статьи и репортажи о якобы нашем тотальном влиянии на избирательные процессы".

"Как и в случае с выборами в США, мы уважаем выбор и германского, и французского народа, как и любого другого народа, который голосует на своих национальных выборах, и готовы работать с теми, кого эти народы выберут", - продолжил он.

Россию неоднократно обвиняли в попытках вмешаться в ход выборов в западных странах, не предоставляя при этом никаких доказательств. Москва все эти утверждения опровергала и называла голословными.

С обвинениями в оказании влияния России на выборы ранее выступил кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, российский канал Russia Today и агентство Sputnik распространили "фейковые новости", чтобы подорвать общественное мнение о нем. Кроме того, генеральный секретарь партии Ришар Ферран сообщил о кибератаках на интернет-ресурсы движения Макрона​.

В конце 2016 года внутренняя разведка Германии заявила, что Москва якобы пытается дестабилизировать общество ФРГ, а источник в немецком правительстве заявлял о "попытках России оказать влияние" на выборы в бундестаг в 2017 году.

Позже стало известно, что правительство ФРГ не обвиняет Россию в попытках вмешательства в выборы в Германии, о чем неоднократно писали немецкие СМИ, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Он отметил, что "германские СМИ отвечают сами за себя".

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