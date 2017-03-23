Путин обсудит в Москве с президентом Ирана отношения двух стран
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Президент России Владимир Путин 28 марта встретится в Москве с главой Ирана Хасаном Роухани. Главы государств намерены обсудить вопросы российско-иранского сотрудничества. Особое внимание стороны уделят расширению торгово-экономических и инвестиционных связей.
Президент Ирана Хасан Роухани 27-28 марта посетит Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
По ее данным, переговоры глав государств состоятся 28 марта. Стороны планируют обсудить весь спектр вопросов российско-иранского сотрудничества.
"Особое внимание предполагается уделить перспективам расширения торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе в контексте реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры", - сообщили в Кремле.
Путин и Роухани намерены продолжить обмен мнениями по актуальным темам мировой и региональной повестки. По итогам их встречи планируется подписать несколько двусторонних документов.
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