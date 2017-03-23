Опрос показал отношение россиян к возрождению монархии

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Большинство россиян - 68% - выступили против возрождения монархии, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. При этом 28% респондентов заявили, что "в целом не против" этой формы правления. Наиболее приемлемой формой правления для России респонденты назвали республику. Такое мнение высказали 88% опрошенных.

Для России больше всего подходит республиканская форма правления. В этом уверены 88% россиян, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения. Результаты опроса опубликованы на сайте организации.

Против монархии в России открыто высказываются 68% респондентов, говорится в отчете социологов. При этом 28% россиян не против или даже за такую форму правления. Из них 6% могут назвать человека, подходящего на роль самодержца, еще 22% выбрали вариант ответа "в принципе не против монархии, но не вижу такого человека, который бы мог стать монархом в России".

При этом социологи отмечают, что "терпимо" к монархии относится в основном молодежь. Среди респондентов от 18 до 34 лет таких 68%. Не против монархии жители Москвы и Санкт-Петербурга (37%), а также активные интернет-пользователи (33%), а также сторонники непарламентских партий - потенциальных монархистов среди них 34%.

"Возврат в прошлое, в архаику, в историю с ее перипетиями и трагическими страницами - такие ассоциации возникают у многих россиян при мысли о восстановлении монархии. При этом отчетливо видно, что старшие, "советские" поколения сопротивляются этой идее заметно сильнее, чем молодежь, для которой монархическая форма правления является одной из допустимых. В сознании молодежи монархия уже не противопоставляется свободе и демократии, но при этом привлекательна своей рациональностью и эффективностью", - прокомментировал результаты опроса директор департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Опрос проводился 16–18 марта 2017 года методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Участие в исследовании приняли 1800 россиян.

Ранее за идею о восстановлении монархии в России выступил глава Крыма Сергей Аксенов. У президента, как заявлял тогда политик, "должно быть больше прав", вплоть до "диктатуры".

В Кремле на это заявили, что президент России Владимир Путин "прохладно" относится к этой инициативе. А председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает бесперспективным возвращение к монархическому строю в стране. По его словам, такая идея имеет право на существование, однако необходимо смотреть в будущее, а не в прошлое.

После этого Аксенов отметил, что, выступая за монархию, он на самом деле говорил не о смене государственного строя, а о наделении Путина пожизненными полномочиями.

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