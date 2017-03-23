Песков призвал не относиться серьезно к новым слухам о связях Трампа с Россией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к новым сообщениям источников о якобы имевших место связях представителей Дональда Трампа с Россией не стоит относиться серьезно. По его словам, эту информацию невозможно комментировать.

К очередным сообщениям о якобы имевших место связях команды Дональда Трампа с представителями России не стоит относиться серьезно. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Очередная информация из каких-то источников, которая не может ни комментироваться, ни восприниматься как серьезная", - заявил он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что у ФБР имеются данные о контактах команды Дональда Трампа на выборах с представителями России. Как сообщил источник, директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в конгрессе сообщил, что люди из команды Трампа делились с российскими представителями информацией для подрыва позиций Хиллари Клинтон.

Песков также ответил на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с многочисленными утечками в американской демократической системе.

"Это внутреннее дело США. У нас, слава Богу, такого не происходит. Утечки бывают, но не в таком объеме", - сказал он.

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