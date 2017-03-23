ЛНР и ДНР отрицают причастность к пожару на складе боеприпасов на Украине

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Самопровозглашенные ДНР и ЛНР отрицают свою причастность к пожару на складе боеприпасов в Балаклее. Они выдвинули свои версии о причинах происшествия.

В ДНР и ЛНР отрицают обвинения в причастности ополченцев к пожару на складе боеприпасов в Балаклее, произошедшего в ночь на 23 марта в Харьковской области Украины.

"Попытки украинских военных переложить вину за все проблемы внутри слабой и погрязшей в коррупции армии ничего, кроме сожаления, вызывать не могут. Разумеется, никакого отношения к этому пожару мы не имеем", - передает "Интерфакс" слова Минобороны ДНР.

Кроме того, разведка ДНР, по словам военного ведомства, располагает информацией об истинных причинах пожара. По этим данным, халатность украинских военных и несоблюдение правил безопасности повлекло за собой возгорание на складе.

Эту же версию подтверждают в ЛНР: "Нередки случаи дружественного огня и даже самоубийств военнослужащих. Так что нечего на зеркало пенять, если у самих с лицом не все в порядке",- цитирует агентство слова представителя Народной милиции ЛНР.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что причиной пожара на складе стала диверсия.

Пожар на крупнейшем военном заводе Украины в Балаклее произошел в ночь на 23 марта. В результате возгорания снаряды начали взрываться и местным властям пришлось срочно эвакуировать почти 20 тысяч человек. Вокруг склада боеприпасов создана семикилометровая зона безопасности.