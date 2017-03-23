Лавров заявил о готовности России обсуждать сокращение ядерного арсенала

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать возможность дальнейшего сокращения ядерных потенциалов. В то же время глава МИД подчеркнул, что при этом необходимо учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.

Россия готова обсуждать дальнейшее сокращение ядерных потенциалов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова в Военной академии Генштаба.

"Мы готовы к обсуждению возможного дальнейшего поэтапного сокращения ядерных потенциалов, но только с учетом всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность", - заявил он.

Лавров подчеркнул, что время для полного запрещения ядерного оружия еще не пришло, несмотря на существенную активизацию усилий по принуждению ядерных государств к отказу от своих арсеналов.

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