В Оренбурге многодетная мать похитила собаку и съела ее с семьей
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В Оренбурге женщина похитила у соседей 6-месячную собаку, приготовила из нее еду и накормила свою семью. Женщине выписали штраф на 6000 тысяч рублей.
В Оренбургской области суд признал виновной безработную многодетную мать, которая похитила 6-месячную немецкую овчарку у соседей, сообщает сайт УМВД по региону.
По решению суда женщину оштрафовали на 6000 тысяч рублей.
В полиции рассказали, что женщина съела собаку вместе со своей семьей. Семья на профилактическом учете не состоит, однако, сотрудники полиции и органы профилактики неоднократно посещали ее.