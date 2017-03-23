Представителя России вызвали в МИД Турции из-за гибели турецкого солдата
Теги: Политика сирия международные отношения мид турция курды россия
Временный поверенный в делах России в Анкаре Сергей Панов был вызван в МИД Турции. Дипломату сообщили об обеспокоенности из-за гибели турецкого солдата. Стрельба, в результате которой погиб военный, велась с территории в Сирии, подконтрольной курдам. За контроль и исполнение режима перемирия там ответственна Россия.
В МИД Турции вызвали российского временного поверенного Сергея Панова, чтобы выразить ему обеспокоенность в связи с гибелью турецкого военнослужащего, передает CNN Turk.
"Накануне погиб наш солдат в результате действий снайпера. Стрельба велась с территории в САР, где за контроль и исполнение режима прекращения огня ответственна Россия, поэтому мы и пригласили временного поверенного России", - сказал представитель МИД Турции Хюсейин Мюфтюоглу.
Военнослужащий турецкой армии был застрелен накануне снайпером в приграничной зоне в уезде Рейханлы провинции Хатай. В ответ ВС республики открыли огонь по сирийскому региону, откуда велась стрельба. Снайпер стрелял из зоны, находящейся под контролем партии "Демократический союз" (ДС, сирийские курды).
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