Скворцова заявила о готовности оказать медицинскую помощь Ратко Младичу

Теги: Политика сербия помощь россия генерал минздрав

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что Россия готова оказать медицинскую помощь сербскому генералу Ратко Младичу. При этом глава Минздрава отметила, что пока с подобной просьбой никто не обращался.

Россия готова оказать медицинскую помощь лидеру боснийских сербов генералу Ратко Младичу. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. "Как только поступит, мы ее окажем обязательно, но пока никто не обращался", - цитирует ее "Интерфакс".

Ранее генерал Младич подал ходатайство о временном освобождении из следственного изолятора в Гааге для прохождения лечения в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что ему известно об этом обращении, однако он посоветовал обращаться в МИД по данному вопросу.

В июле 1995 года в Сребренице были убиты около восьми тысяч мусульман боснийского происхождения. Ответственность за убийства возложили на боснийских сербов и их непосредственного военного руководителя Ратко Младича. Международный суд ООН в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид. С 2011 года Младич находится под арестом.

Читайте также:

Свидетель защиты по делу Ратко Младича найден мертвым в гаагском отеле

В МТБЮ отказались освобождать сербского генерала Ратко Младича