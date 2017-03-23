Путин заявил о необходимости серьезного перевооружения армии и флота

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Владимир Путин встретился в Кремле с российскими офицерами, назначенными на высшие командные должности.

Президент традиционно поздравил военных с присвоением им очередных званий. И поблагодарил за достойное служение отечеству, сообщил "ТВ Центр".

Глава государства отметил мужество и героизм, которые проявляют военнослужащие, защищая интересы нашей страны. Прежде всего – в борьбе с терроризмом. Также Владимир Путин обозначил приоритетные задачи развития института Вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов. Прежде всего, это обеспечение безопасности российских граждан. Кроме того, по словам Владимира Путина, международная обстановка предъявляет серьезные требования к работе Службы внешней разведки.

Кроме того, необходимо провести серьезное перевооружение армии и флота.

"В первую очередь это касается стратегических ядерных сил. К 2020 оснащенность должна превысить 60%, по отдельным параметрам 90%. В сдерживании потенциального агрессора растет роль высокоточных средств поражения, их характеристики в полной мере подтвердились в ходе боев с террористами в Сирийской Арабской Республике. К 2021 году ударный потенциал высокоточного оружия нашей армии и флота должен увеличиться в четыре раза", - отметил президент.