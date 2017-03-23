В центре Киева застрелен экс-депутат Госдумы Денис Вороненков

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Народный депутат Верховной Рады Дмитрий Белоцерковец сообщил об убийстве в центре Киева бывшего российского парламентария Дениса Вороненкова. Информацию об этом в эфире украинского телевидения подтвердил начальник ГУ Нацполиции Андрей Крищенко.

Продолжение: В Сети появилось видео с места убийства Дениса Вороненкова

В центре Киева застрелили бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на народного депутата Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Белоцерковца.

Информацию в эфире украинского телевидения подтвердил начальник киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко. По его словам, тело убитого было найдено в центре Киева. Личность жертвы, по его словам, установлена - это бывший депутат Государственной Думы России. На уточняющий вопрос журналистов о том, является ли убитый Денисом Вороненковым Крищенко ответил утвердительно.

В соцсетях появились фото с места происшествия. По данным сообщества dtp.kiev.ua в Facebook, нападению подверглись двое мужчин, один из которых погиб на месте, второй - в критическом состоянии доставлен в больницу.

Как сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Оксана Блищик, убийство произошло на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской около 11:30 по местному времени (12:30 по московскому). Она также сообщила, что получивший ранение охранник Вороненкова успел выстрелить в нападавшего. По словам Блищик, обоими раненными занимаются врачи.

В начале марта Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Вороненкова. Его также объявили в международный розыск. Экс-депутата обвиняют в мошенничестве на 127 миллионов рублей. Следствие по его делу продлено до 24 апреля. Своей вины Вороненков не признал.

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