Кандидат в президенты Франции Ле Пен приедет в Москву
Теги: Политика госдума международные отношения франция
Марин Ле Пен приедет в Москву 24 марта. Она встретится с Вячеславом Володиным и депутатами Госдумы.
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен 24 марта приедет в Москву по приглашению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.
"Предстоит обсуждение актуальных проблем международной повестки дня, таких как противостояние терроризму, а также вопросов российско-французского сотрудничества", - цитирует "Интерфакс" слова парламентария.
Ожидается, что Ле Пен примет участие в заседании комитета по международным делам, а также встретится с руководством Госдумы, в том числе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.
Лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен – один из кандидатов в президенты Франции из 11 заявленных. Первый тур президентских выборов пройдет 23 апреля, а второй- 7 мая.
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