Совершивший нападения в Лондоне террорист родился в Британии

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Минутой молчания почтили память о жертвах теракта в Лондоне в Вестминстерском дворце, где проходят заседания британского парламента и возле которого накануне произошло нападение. По последней информации, террорист родился в Британии, в свое время его деятельностью интересовались в МИ-5.

Количество погибших и пострадавших во время теракта у стен Вестминстера уточнялось всю ночь. Около полудня в Скотленд-Ярде сообщили: в списке жертв три человека – пожилой мужчина, женщина и полицейский, который пытался остановить преступника, когда тот вышел из машины с ножом в руке и направился к зданию парламента. 29 человек получили ранения, это граждане 11 стран, семеро из них находятся в критическом состоянии, передает "ТВ Центр".

Предположительное имя нападавшего еще накануне растиражировала пресса. Якобы это хорошо известный в Британии Абу Иззадин – радикальный исламский проповедник, приговорённый к тюремному заключению. Впрочем, по данным источников BBC, он по-прежнему отбывает наказание.

"Сотни сотрудников уголовного розыска работали всю ночь, мы проверили шесть адресов и осуществили семь арестов. Продолжается работа в Бирмингеме, Лондоне и других частях страны. Ход расследования подтверждает, что нападавший действовал один и находился под воздействием идей международного терроризма. Но мы продолжаем изучать его мотивы, действия и искать возможных сообщников. Информации о других возможных угрозах у нас пока нет", - сообщил помощник комиссара полиции Лондона по специальным операциям Марк Роули.

Мужчина, совершивший нападения в Лондоне, родился на британской территории и в свое время привлек внимание британской контрразведки МИ-5, заявила в четверг премьер Великобритании Тереза Мэй.

Сейчас число задержанных возросло до восьми. В столице действуют повышенные меры безопасности. Мобилизованы все силы контрразведки.

"Люди сегодня снова выходят на улицы столицы и они встретят больше вооружённых полицейских патрулей. Мы отменили часть отпусков и увеличили количество рабочих часов. Мы хотим заверить общественность: Лондон может возвращаться к своей обычной жизни. Мы не должны позволить террористам посеять вражду и страх", - заявили в полиции Лондона.

Однако на улицах столицы неспокойно. Через несколько часов после теракта из-за сообщения о подозрительном пакете была закрыта станция метро "Гринвич". Утром эвакуированы посетители небоскрёба "Мэри-Экс", более известного как "лондонский огурец" – в здании появился дым. Но заседание британского парламента началось сегодня по расписанию. И началось оно с минуты молчания.

Кирилл Парменов, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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