Названа причина крупного пожара с двумя погибшими в Москве

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По предварительным данным, пожар в жилом доме на Изумрудной улице в Москве, произошел из-за неосторожного обращения с газовой плитой. В результате вчерашнего ЧП два человека погибли, ещё девять ранены. Они остаются в больницах. Шестеро – в тяжелом состоянии. Двое детей остаются в Филатовской больнице.

Дом номер 40 по Изумрудной улице по-прежнему оцеплен по периметру сигнальной лентой, сообщил "ТВ Центр". Жильцов в квартиры пускают. Впрочем, пока в сопровождении полицейских, чтобы люди могли забрать документы и самые необходимые вещи.

Свидетельства о рождении и браке – это самое ценное, что удалось найти в квартире, которая располагалась на втором этаже – соответственно, примыкает к той, где произошел взрыв. Александра и Елизаветы в тот момент дома не было, но в одной из комнат находился 10-летний сын Яков. Из горящей квартиры ребенка вынес сосед, сейчас с мальчиком все в порядке. А вот жильё – в плачевном состоянии.

"Одни стены обгоревшие. Все вещи валяются, игрушки. Ничего не осталось. Там ремонт делать бесполезно. Трещины", - рассказал житель дома Александр Агеев.

Промышленные альпинисты начали мыть фасады – дом в результате пожара почернел с трех сторон. Параллельно рабочие выносят из подъезда обгоревшие двери и мебель, заносят – мешки с цементом.

Сигнал о ЧП на Изумрудной улице поступил накануне в 16:02. Прохожие и жители десятков домов услышали не просто хлопок, а сильнейший взрыв. В здании напротив вылетели стекла – ими усеян весь двор.

Со второго этажа – именно там в одной из квартир прогремел взрыв – пламя быстро перекинулось на третий. Едким дымом быстро заволокло все девятиэтажное здание. До прибытия сотрудников МЧС эвакуировать людей помогали соседи и сотрудники магазина. Жильцов, заблокированных в своих квартирах, спасатели вызволяли с помощью автолестниц. Пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом в медучреждения доставляли два вертолета санавиации.

"За медицинской помощью обратилось 19 человек, из них пятеро детей. Направлены на госпитализацию девять человек, из них двое детей. На данный момент угрозы жизни людям нет", - сообщил заместитель директора Научно-практического Центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк.

Два человека – мужчина и женщина – погибли. После того, как пожар был ликвидирован, в здание прошли дознаватели и специалисты "Мосгаза". Обследование показало – система газоснабжения в квартире, где начался пожар, не повреждена. При этом эпицентр взрыва был не на кухне, а в комнате. Многие соседи замечали, что мужчина лет сорока, проживавший в этой квартире, вел асоциальный образ жизни.

"Он очень громко включал музыку. Они вызвали милицию. Но, он милиции не открыл. Второй раз милиция не приехала. И вот сегодня в его квартире прогремел взрыв. Наверное, он был в подпитии или там или как", - рассказала жилец соседнего дома Лариса Творогова.

В результате происшествия эвакуировали всех жильцов дома – около 100 человек. В одной из соседних школ был развернут пункт временного размещения. Ночь людям предложили провести в гостинице, но многие предпочли остановиться у родных и знакомых. В префектуре Северо-Восточного административного округа сообщили, что восстановительные работы, после которых жильцы смогут вернуться в свои квартиры, планируется завершить до конца сегодняшнего дня.

Егор Киселёв, Михаил Шекоян, Дмитрий Панов, "ТВ Центр"