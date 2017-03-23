В Москве в 2016 году 53% памятников отреставрировано за счет инвесторов

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Значительная часть памятников архитектуры в столице в прошлом году была отреставрирована за счёт частных инвестиций. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра "Жилого дома Баулина" на Николоямской улице. Здесь совсем недавно завершилась реставрация по программе "один рубль за квадратный метр".

Николоямская улица. Самый центр Москвы. Еще пять лет назад местные жители старались не смотреть в сторону этого старинного здания. На их глазах в течение десятилетий оно превращалось в труху - у памятника архитектуры не осталось ни кровли, ни фасада. Переломным стал 2012 год, когда нашли частного инвестора, передает "ТВ Центр".

Это спасение стало возможным благодаря программе правительства Москвы по реставрации аварийных памятников, действующей с 2012 года. Инвестор вкладывает деньги в проект, а потом на полвека получает здание в аренду по символической цене - один рубль за один квадратный метр. Сразу же откликнулись два десятка инвесторов. Фотографии "до-после" объектов программы впечатлили мэра Москвы.

"Мы достигли уровня добротного, хорошего состояния памятников - до 94%. Сегодня это уровень ведущих городов, таких как Рим и Лондон. Но я надеюсь, что мы и их в ближайшие годы обгоним, потому что работы не прекращаются. Сегодня ведутся где-то на 700 памятниках, 150 памятников введено после реставрации в этом году", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В департаменте культурного наследия рассказали, что реставрационные работы в городе ведутся в таких масштабах как никогда раньше. И программа "1 рубль за 1 метр" - один из стимулирующих факторов.

"Это одна из интересных программ, как городу, так и инвестору. Всего по этой программе городу передано 19 объектов, по восьми из них работы уже завершены, еще 11 находятся в работе. Это, например, еще одно здание Николоямская, 47, фактически напротив, тоже здание в работе, планируется, что в следующем году завершатся реставрационные работы", - сказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Однако здесь понимают - важны не только инвестиции, но и люди. Сегодня звание "почетного реставратора Москвы" получили три специалиста.

Кристина Одиноченко, Александр Савин, Илья Ушаков, Евгений Рыбин, Александр Ивановский, "ТВ Центр".

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