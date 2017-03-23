"Домодедово" опровергает причастность к разливу нефти в Подмосковье

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Росприроднадзор выясняет, кто вылил в пруд деревни Истомиха Домодедовского района Подмосковья 50 тонн нефтепродуктов. Экологи считают, что химию сбросили две компании, которые работают в аэропорту "Домодедово", однако в администрации авиагавани эту информацию опровергают.

Едкий запах керосина можно почувствовать даже в нескольких метрах от места ЧП. Местные жители обратили внимание на странный вид водоёма, когда маслянистое пятно уже расползлось примерно на десять квадратных километров, и опасная грязь попала ещё в несколько ручьёв, а также в реку Мураниху, передает "ТВ Центр".

Тогда позвонили в МЧС. Спасатели оцепили акваторию и поставили специальные боны, чтобы собрать нефтепродукты. Сейчас площадь загрязнения удалось существенно сократить.

Экологи считают, что химию в водоём сбросили две компании, которые работают в "Домодедово". В администрации аэропорта эту информацию опровергают.

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