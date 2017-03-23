Пьяный водитель устроил погоню от полиции в Коломне

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В подмосковной Коломне накануне ночью задержали 28-летнего водителя, который лихо и нагло вёл себя на дороге.

Инспекторы ГАИ несколько раз требовали, чтобы лихач остановился, но тот на высокой скорости "проскочил" три "красных" светофора, и чуть не столкнулся с автомобилем, пересекавшим перекрёсток по всем правилам. Перестраивался резко, но не очень уверенно. Задержать гонщика смогли только после того, как он свернул в переулок и оказался в тупике, сообщил "ТВ Центр". Как только водитель сел в машину ДПС, салон наполнился ароматом алкоголя.

Пройти медосвидетельствование нарушитель наотрез отказался. Тут выяснилось, что год назад его уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде, а срок наказания ещё не истёк. В общем, на этот раз административной статьёй любитель приключений уже не отделается. Ему грозит до двух лет лишения свободы, теперь по уголовному делу.