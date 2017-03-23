В Москве готовятся к открытию сезона летних веранд

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Московские рестораторы готовят к приёму гостей летние веранды. Больше всего их будет в Центральном округе. Наличие открытых площадок согласовали с городскими властями более тысячи кафе и ресторанов. Официально сезон начинается с 1 апреля.

Совсем скоро запах свежей краски сменится ароматами грузинской кухни. До 1 апреля, когда в Москве официально откроется сезон летних кафе, мастерам предстоит сделать многое, отмечает "ТВ Центр". Перестелить деревянный пол, покрасить ограду, расставить мебель. А потому, за работу принялись заранее, благо погода уже позволяет.

В марте инспекторы по недвижимости обходят рестораны и кафе. Напоминают представителям общепита, что устанавливать летние веранды можно лишь после согласования проекта конструкции и получения разрешения префектуры.

Согласно правилам, летние кафе нельзя размещать ближе 25 метров от метро и ближе 10 от остановок общественного транспорта. Самые распространенные нарушения – в прошлом году в Москве их было выявлено более 370 – другие.

"Первое, вне схемы разместились. Второе, на большей площади разместились, чем разрешил город, что мешает проезду-проходу. Разрешили 100 метров, разместил 150 – это нарушение. Разместил не в том месте. Разрешили во дворе, разместил – ресторатору, понятно, интереснее – на тротуаре", - рассказал директор ГКУ "Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости" Александр Попов.

За подобные нарушения ресторатору сначала выносят предупреждение. Если выводов он не делает, следует штраф до 300 тысяч рублей. Ну и принудительный демонтаж летней веранды, как крайняя мера.

"Летняя веранда может появиться только тогда, когда нет жалоб жильцов того дома, у которого находится летняя веранда. Если такая жалоба появляется, мы ее рассматриваем, и вероятность, что мы такую летнюю площадку можем исключить, очень велика", - отметил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Ожидается, что в этом году жителей и гостей столицы примут более двух тысяч летних веранд. Их количество с каждым годом растет, в том числе из-за упрощения правил. Например, там, где пешеходная зона недостаточно широка и невозможно смонтировать полноценную площадку, появятся компактные уличные кафе: высокие столики без стульев или скамеечки возле фасадов. Этот эксперимент признан успешным. Сезон летних кафе продлится до 1 ноября.

Егор Киселёв, Александр Голубев, "ТВ Центр"