Звезды шоу-бизнеса подарят школьникам вещи из своего гардероба

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В Москве снова начали собирать наряды для школьников, которые готовятся к выпускному балу. Этой хорошей традиции уже много лет. И благодаря ей тысячи подростков из многодетных семей и детских домов получили возможность выглядеть "на все сто" на одном из самых запоминающихся мероприятий в своей жизни. Всех москвичей, у которых есть подобающие случаю платья, костюмы и аксессуары призывают поделится ими с выпускниками.

В этой части Гостиного двора журналистов как на церемонии Оскара. Только вот в центре внимания не люди - наряды - для выпускного бала. Шикарные платья в пол и стильные костюмы. Найти можно даже украшения и сумочки, передает "ТВ Центр".

Акция не оставила равнодушными и звезд шоу-бизнеса. Вещей столько, что приходится нести буквально в зубах. Концертные пиджаки выбрасывать жалко, но обидно, что пылятся в шкафах. Дать одежде новую жизнь и подарить кому-то праздник - и есть основной смысл акции.

"За все девять лет у нас были только счастливые выпускники. Надеюсь, что эта акция будет осуществлена в том же самом формате", - заявила первый заместитель руководства департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева.

Все собранные вещи передадут московским выпускникам из многодетных семей или с финансовыми затруднениями. Акция продлится до конца апреля. Приносить вещи можно в центры социального обслуживания.

Александра Сергомасова, Дина Самохина, Сергей Ким. "ТВ Центр".

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