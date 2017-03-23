Порошенко обвинил Россию в убийстве Дениса Вороненкова

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Президент Украины назвал убийство бывшего депутата Госдумы "актом государственного терроризма со стороны России". По словам Петра Порошенко, в нем присутствует "явный почерк российских спецслужб". В свою очередь, Москва готова оказать любое содействие в раскрытии этого преступления. В СКР заявили, что пока не получали официальной информации об убийстве Дениса Вороненкова.

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. На встрече с СБУ он назвал это происшествие "актом государственного терроризма со стороны России". Об этом сообщает ТАСС.

"Явный почерк российских спецслужб, который раньше неоднократно проявлялся в разных европейских городах", - сказал Порошенко.

В свою очередь, экс-директор ФСБ России Николай Ковалев заявил, что наша страна готова оказать любое содействие в раскрытии этого преступления. Кроме того, по данным СКР, российские следователи пока не получали официальной информации о смерти Вороненкова.

Ранее сообщалось, что в центре Киева застрелили бывшего депутата Госдумы России. Как сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Оксана Блищик, убийство произошло на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской около 11:30 по местному времени (12:30 по московскому). Она также сообщила, что получивший ранение охранник Вороненкова успел выстрелить в нападавшего. По словам Блищик, обоими раненными занимаются врачи. Убийца Вороненкова в настоящее время находится под охраной украинской полиции.

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