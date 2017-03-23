Найденная у Крымского моста голова могла принадлежать Посейдону

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Терракотовая голова, которая была найдена в Керченском проливе, возможно, принадлежит скульптуре Посейдона. Об этом рассказали в РАН.

Научный сотрудник РАН Сергей Соловьев считает, что найденная в Керченском проливе терракотовая голова – фрагмент скульптуры Посейдона. "Памятник требует специальных исследований, но при первом приближении можно предположить, что это часть статуи мужского божества, скорее всего, Посейдона", - приводит его слова "Русская планета".

Накануне стало известно, что во время раскопок при строительстве Крымского моста археологи обнаружили фрагмент древней скульптуры. Ученые полагают, что терракотовая голова была изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры.