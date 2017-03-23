Ткачев попросил продлить продэмбарго на 10 лет

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Аграрный комплекс в России готов к отмене продовольственного эмбарго, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев. При этом министр подчеркнул, что было бы неплохо продлить санкции на 10 лет.

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил, что сохранение запрета на импорт в течение десяти лет было бы более выгодным для отрасли в целом. Об этом пишет "МИР24".

Ткачев подчеркнул, что Россия готова и к отмене санкций. По его словам, необходимо продолжать работу над снижением издержек и увеличивать производительность труда, чтобы отечественные продукты были более конкурентоспособными.

Министр добавил, что отмена ограничительных мер позволит российскому АПК привлекать более дешевые кредиты. Однако продление запрета на импорт, по его словам, все равно было бы более выгодным.

14 марта министр сельского хозяйства заявил, что Россия не разрешала ввозить из Турции помидоры и огурцы. По его словам, наша страна должна сама обеспечивать население овощами собственного производства. Он добавил, что был снят запрет только на ввоз дефицитных овощей, в том числе, на поставки цветной капусты и лука.