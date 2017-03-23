В Кремле отреагировали на убийство Вороненкова

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В Кремле заявили об абсурдности заявлений о российском следе в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, случившееся свидетельствует о том, что Киев не смог обеспечить безопасность экс-парламентария.

В Москве выразили надежду, что все причастные к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова будут найдены, при этом обвинения в "российском следе" в связи с этим преступлением абсурды.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, случившееся говорит о том, что украинская сторона не смогла обеспечить безопасность Вороненкова. "Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены", - приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее в четверг Петр Порошенко назвал убийство бывшего депутата "актом государственного терроризма со стороны России". Президент Украины усмотрел "явный почерк российских спецслужб, который раньше неоднократно проявлялся в разных европейских городах". При этом Москва уже выразила готовность оказать любое содействие в раскрытии этого преступления.

Убийство Вороненкова произошло 23 марта на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской около 11:30 по местному времени (12:30 по московскому). Преступник задержан, в настоящее время он находится в реанимации под охраной полиции.

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