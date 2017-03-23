Москвичи поддержат акцию "Час Земли" велопробегом и флешмобами

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25 марта Москва в очередной раз примет участие в международной акции "Час Земли". Её лозунг в этом году — "Меняй себя, а не планету", а главной темой станет экологическая ответственность каждого человека.

В столице 25 марта вновь пройдет "Час Земли". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Отключить подсветку на один час, с 20:30 до 21:30, пока планируют приблизительно на 1,6 тысячи столичных зданий.

"Москва участвует в акции "Час Земли" уже девятый раз. С каждым годом растёт количество зданий, подсветка которых отключается на один час во время этой акции. Но самое главное, чтобы её поддерживали не только государственные организации и коммерческие компании, но и сами жители", — отметил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Москвичей и гостей города ожидает множество мероприятий. Например, во время отключения света возле храма Василия Блаженного пройдёт флешмоб, участники которого выложат из свечей символ акции — 60+.

В 20:35 с Васильевского Спуска стартует велопробег. Первая часть маршрута пройдёт по Кремлёвской набережной, затем по центральным улицам, а финишируют москвичи у памятника Юрию Долгорукому на Тверской. Там же состоится ещё одна акция, в которой будут участвовать школы — победители и лауреаты конкурса "Экологический флешмоб — 2017". Подсветку зданий выключат в 21:30 с помощью символического рубильника возле монумента.