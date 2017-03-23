ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

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Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне. В результате атаки, которая произошла 22 марта, погибли пять человек, более 40 получили ранения.

Ответственность за теракт, который был совершен 22 марта в Лондоне, взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на близкий к этой группировке информационный ресурс Amaq.

22 марта в Лондоне в результате теракта погибли пять человек, более 40 получили ранения. Преступник, уроженец Британии, на арендованном автомобиле сбил несколько человек, после чего, достал нож и атаковал прохожих. Нападение произошло в самом центре города, рядом с Вестминстерским дворцом, где заседает парламент.

После этого местная полиция задержала семерых подозреваемых в причастности к атаке.

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