"ЕР": вдова Вороненкова Максакова должна искать защиту в России

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Марии Максаковой следует искать защиты в России и обратиться за помощью в посольство России в Киеве, считают в "Единой России".

В партии "Единая Россия" советуют Марии Максаковой, вдове убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, обратиться за помощью в посольство России в Киеве, так как существует угроза ее жизни.

"Сложно сейчас в этой непростой для нее, тяжелой, ужасной ситуации давать какие бы то ни было советы - я искренне, по-человечески сопереживаю Марии, но я бы сейчас ей советовал немедленно отправляться в российское посольство и искать защиты на территории РФ. Только там она может найти защиту и спасение", - цитирует "Интерфакс" слова замсекретаря Генсовета "Единой России" Евгения Ревенко.

Сегодня в Киеве был застрелен бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков. Убийство произошло на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской около 11:30 по местному времени (12:30 по московскому). Получивший ранение охранник Вороненкова успел выстрелить в нападавшего. Сейчас они находятся в больнице.

В начале марта Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Вороненкова. Его также объявили в международный розыск. Экс-депутата обвиняют в мошенничестве на 127 миллионов рублей. Следствие по его делу продлено до 24 апреля. Своей вины Вороненков не признал.

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